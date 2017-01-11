«Победа» отчиталась о 40-процентном росте числа пассажиров за год

Бюджетная авиакомпания «Победа» за 2016 год перевезла более 4,3 миллиона человек, что почти на 40 процентов больше, чем в 2015-м. Об этом в среду, 11 января, сообщает пресс-служба лоукостера.

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Кроме того, в прошлом году порядка 12 процентов клиентов «Победы» впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. Доля пассажиров, регулярно прибегающих к услугам авиакомпании, составила 37,6 процента.

В июле 2016 года стало известно, что с момента начала деятельности «Победа» перевезла более пяти миллионов путешественников.

Авиакомпания входит в группу «Аэрофлот». Лоукостер был основан в сентябре 2014 года. «Победа» базируется в московском аэропорту Внуково. В ее парке — 12 самолетов Boeing 737-800.

