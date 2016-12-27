«Победа» разрешила Дедам Морозам бесплатно провозить мешки

Авиакомпания «Победа» разрешила пассажирам в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек бесплатно провозить рюкзаки и мешки. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает пресс-служба лоукостера.

Данное правило будет действовать до 8 января 2017 года. Оно допускает бесплатную транспортировку рюкзаков и специализированных новогодних мешков. Каждый пассажир в соответствующем наряде может провезти одно место багажа весом до 10 килограммов.

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В сообщении отмечается, что костюм пассажира должен быть оформлен в полном соответствии со стандартным образом упомянутых сказочных персонажей. Для Деда Мороза обязательна борода, для Снегурочки — коса.

В октябре «Победа» отказалась бесплатно перевозить в ручной клади женские рюкзаки, несмотря на соответствующее постановление суда. В июле лоукостер пригрозил повысить минимальные тарифы, если его обяжут транспортировать эти вещи безвозмездно.