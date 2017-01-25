«Трансаэро» обжаловала отзыв сертификата эксплуатанта в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу авиакомпании «Трансаэро» в отношении нижестоящих инстанций, признавших законным приказ Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта. Об этом в среду, 25 января, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что жалоба поступила 24 января, процессуальных решений по ней еще не принято. В апреле прошлого года арбитраж Москвы отклонил заявление «Трансаэро», в котором требовалось признать недействительным приказ Росавиации.

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12 января арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу авиакомпании «Трансаэро» на решение Росавиации и Минтранса по передаче международных рейсов «Трансаэро» авиаперевозчикам группы «Аэрофлот».

«Трансаэро» была второй по объему перевозок российской авиакомпанией, она разорилась из-за высокой долговой нагрузки (более 250 миллиардов рублей) на фоне падения спроса на перелеты. Перевозчик перешел под операционное управление «Аэрофлота» в начале сентября прошлого года, с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в декабре была запущена процедура банкротства.

