«Трансаэро» обжаловала в суде решение Росавиации и Минтранса

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу авиакомпании «Трансаэро» на решение Росавиации и Минтранса по передаче международных рейсов «Трансаэро» авиаперевозчикам группы «Аэрофлот». Об этом РИА Новости сообщили в суде в четверг, 12 января.

«Трансаэро» требует признать недействительными приказ Росавиации об отзыве у нее с 26 октября 2015 года допусков к выполнению международных перевозок пассажиров и грузов по 141 маршруту и решение Межведомственной комиссии (МВК) о передаче 56 из этих маршрутов «Аэрофлоту» и его дочерней авиакомпании «Россия».

Жалоба поступила в суд 10 января, она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Как утверждает заявитель, приказ Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта был вынесен 20 октября, в день утверждения акта внеплановой проверки «Трансаэро». В связи с этим у компании не было времени для устранения выявленных нарушений и для обжалования акта проверки.

По словам ответчиков, решение об отзыве у «Трансаэро» допусков к выполнению международных рейсов было принято в связи с отзывом у перевозчика сертификата эксплуатанта, без которого полеты невозможны. Суд первой инстанции согласился с доводами ответчиков и указал, что решение МВК о временной передаче «Аэрофлоту» допусков к международным рейсам было принято для недопущения массовых сбоев перевозок и нарушения прав пассажиров, купивших билеты на рейсы «Трансаэро».

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Иск к Росавиации в Арбитражный суд Москвы авиакомпания «Трансаэро» подала в декабре 2015 года.

«Трансаэро» была второй по объему перевозок российской авиакомпанией, она разорилась из-за высокой долговой нагрузки (более 250 миллиардов рублей) на фоне падения спроса на перелеты. Перевозчик перешел под операционное управление «Аэрофлота» в начале сентября прошлого года, с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в декабре была запущена процедура банкротства.

