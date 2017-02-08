East Capital признал «Аэрофлот» самой быстрорастущей компаний

«Аэрофлот» получил престижную награду East Capital Awards в категории «Лучший рост», говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в «Ленту.ру».

Ею отмечены рекордные темпы роста операционных и финансовых результатов, которые перевозчик продемонстрировал в 2016 году.

Премия учреждена шведской управляющей компанией East Capital, которая является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. Главной номинацией «Лучший рост» отмечаются компании, которые демонстрируют выдающийся рост по ключевым экономическим показателям — продажи, рыночная доля и прибыль.

«2016 год стал для «Аэрофлота» годом роста. Стоимость акции в рублях выросла на 173 процента — лучший показатель по отрасли. Мы перевезли 43 миллиона пассажиров и добились двузначного роста на фоне падения отечественного рынка», — заявил гендиректор «Аэрофлота» на вручении премии.

При присуждении награды признана высокая роль «Аэрофлота» в консолидации российского рынка авиаперевозок. Кроме того, жюри конкурса обратило внимание на финансовые результаты группы «Аэрофлот». Так, за первые девять месяцев 2016 года показатель EBITDA продемонстрировал рост на 61, 3 процента в годовом исчислении, рентабельность EBITDA достигла исторического максимума — 20,2 процента.

«Помимо высоких темпов роста, особый интерес инвесторов к «Аэрофлоту» обеспечили резкий разворот к уверенно растущему тренду прибыльности и сильная дивидендная политика при двузначной доходности на акцию. Акции «Аэрофлота» неоднократно в течение года достигали исторических максимумов», — отмечается в сообщении.

Фонд East Capital является одним из старейших и крупнейших международных портфельных инвесторов на российском рынке, а именно с 1997 года. На текущий момент объем средств под управлением фонда составляет 2.9 млрд долларов. О высоком авторитете и экспертном статусе фонда говорит тот факт, что в октябре 2016 года основатель и управляющий партнер фонда East Capital Петер Элам-Хаккансон принимал участие в основной панельной дискуссии VII Инвестиционного форума «Россия зовет!» в качестве спикера. В работе форума принял участие президент России Владимир Путин.