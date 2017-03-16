«Аэрофлот» стал лидером среди российских компаний в сфере онлайн-услуг

Хорошие экономические показатели «Аэрофлота» по итогам года объясняются успехами цифровизации бизнес-процессов и процессов сервиса услуг. Об это заявил генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».

Согласно оценкам компании Bain, на сегодняшний день «Аэрофлот» по цифровизации занимает четвертое место в мире среди всех авиакомпаний. «А по продажам на нашем сайте мы являемся лидером в России как IT-игрок. Мы в прошлом году продали на 130 миллиардов рублей билетов только через сайт. Это примерно два миллиарда долларов, что довольно существенно», — отметил Савельев.

Он рассказал, что общий объем выручки в 2016 году составил 495 миллиардов рублей, что на 19,4 процента, чем годом ранее. Операционная прибыль составила 63 миллиарда рублей. Рост примерно 43 процента. Чистая прибыль составила 38,8 миллиарда рублей.

Савельев также отметил, что в показателях компании есть доля так называемого сантимента рынка — в частности, курсовых разниц. «У нас возврат PDP произошел, это предоплата за самолеты, которую мы размещаем в депозит. Но они же были в валюте сделаны. И когда они возвращаются, курс другой. Поэтому они тоже добавили нам в доход примерно 12 млрд рублей», — объяснил генеральный директор «Аэрофлота».

