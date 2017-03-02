Samsonite выпустил специальную коллекцию с «Аэрофлотом»

Марка Samsonite анонсировала выпуск лимитированной коллекции багажа с символикой компании «Аэрофлот.» Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 2 марта. В линейке представлены 2 популярные модели Lite-Shock и S’Cure.

Лимитированная коллекция с логотипом авиакомпании «Aэрофлот» тиражом 300 экземпляров выпущена в специальном дизайне в 3х размерах: 4-х колесный чемодан ручной клади высотой 55 сантиметров, а также высотой 69 и 75 сантиметров.

Компания Samsonite основана в Денвере (штат Колорадо) 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.

В конце 2016 года Samsonite выпустил коллекцию аксессуаров, вдохновленную творчеством художника Кита Харинга. В нее вошли чехлы для чемоданов из эластичной ткани, бирки для багажа с рисунками художника, а также наборы для сна, куда вошли маски, беруши и подушка под шею.