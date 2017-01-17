Samsonite показал коллекцию бизнес-портфелей

Американский производитель чемоданов Samsonite представил новую бизнес-коллекцию сумок и портфелей. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Аксессуары изготовлены из натуральной кожи.

В коллекцию вошла классическая модель Equinox в черном и коричневом цветах, а также новая линейка West Harbor, где объединяются актуальные тренды и винтаж. Еще одна новинка — Sygnum с отделениями для планшета и ноутбука.

Компания Samsonite основана в Денвере (штат Колорадо) 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.

В конце 2016 года Samsonite выпустил коллекцию аксессуаров, вдохновленную творчеством художника Кита Харинга. В нее вошли чехлы для чемоданов из эластичной ткани, бирки для багажа с рисунками художника, а также наборы для сна, куда вошли маски, беруши и подушка под шею.