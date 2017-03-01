«Аэрофлот» выберет победителей конкурса стихов к 8 марта

«Аэрофлот» объявил о старте голосования в социальных сетях по выбору победителей конкурса стихов, посвященного Международному женскому дню. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 1 по 5 марта открыт опрос среди подписчиков на официальной странице авиакомпании во «ВКонтакте» и англоязычной странице Facebook.

С помощью опроса «Аэрофлот» намерен подвести итоги поэтического конкурса, который проводился с 21 по 28 февраля на официальной странице авиакомпании в этих сетях. «Под специальным постом о конкурсе подписчики оставляли четверостишие собственного сочинения, посвященное лучшей половине человечества и празднику 8 Марта. Объявив конкурс стихов, Аэрофлот решил таким образом сделать признание в любви прекрасным женщинам, и прежде всего — находящимся в пассажирском салоне», — сообщили в «Аэрофлоте».

Всего на конкурс было направлено более 300 стихотворений. Итоги конкурса будут объявлены 6 марта.

Победители голосования, помимо признания их поэтического таланта, получат золотую карту программы «Аэрофлот Бонус», а победившие четверостишия будут зачитываться по громкой связи 8 марта на всех собственных рейсах авиакомпании.

