Подельник Березовского из «Аэрофлота» признан виновным в крупном хищении

Савеловский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу Николая Глушкова, бывшего первого заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам, и постановил взыскать с него 122,6 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает РИА Новости.

«Суд установил, что Глушков вступил в сговор с Борисом Березовским и совершил мошеннические действия», — отмечается в приговоре. Так как бывший топ-менеджер авиакомпании получил политическое убежище в Англии, приговор вынесен заочно. Глушков находится в международном розыске с 2010 года.

Согласно версии следствия, во второй половине 1990-х Глушков, действуя в сговоре с Березовским, убедил Евгения Шапошниква, занимавшего тогда должность главы «Аэрофлота», взять крупные валютные займы для развития компании. В дальнейшем эти деньги были похищены Глушковым.

5 октября 2016 года стало известно, что «Аэрофлот» подал к Глушкову иск на сумму более 120 миллионов долларов.

В октябре 2011 года компания подала в Лондонский суд иск к Березовскому и Глушкову. Авиаперевозчик требовал возмещения средств в размере 720 миллионов рублей, которые, как утверждалось, были похищены Березовским в 1990-х годах. Однако в 2012 году иск был отклонен.