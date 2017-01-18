Следствие попросило заочно приговорить подельника Березовского

Прокурор попросил Савеловский суд Москвы заочно приговорить к восьми годам заключения и штрафу в миллион рублей подельника Бориса Березовского — бывшего первого заместителя «Аэрофлота» Николая Глушкова, обвиняемого в хищении у компании 123 миллионов долларов. Об этом в среду, 18 января, сообщает РИА Новости.

По мнению следователей, в сговоре с Березовским Глушков убедил прежнего главу «Аэрофлота» Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании, а деньги на самом деле были похищены.

Сейчас Глушков находится в международном розыске, в 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании. На процесс в Савеловский суд он не явился.

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25 октября 2016 года стало известно, что «Аэрофлот» подал к Глушкову иск на сумму более 120 миллионов долларов.

В октябре 2011 года компания подала в Лондонский суд иск к Березовскому и Глушкову. Авиаперевозчик требовал возмещения средств в размере 720 миллионов рублей, которые, как утверждалось, были похищены Березовским в 1990-х годах. Однако в 2012 году иск был отклонен.