«Аэрофлот» второй год подряд получил премию Air Transport News Awards

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» второй год подряд удостоен одной из самых престижных в мире авиационных премий — Air Transport News Awards категории «Выбор читателей». Об этом сообщает ресурс Air Transport News (ATN).

Премия Air Transport News Awards является наиболее всеобъемлющей в мире гражданской авиации, она присуждается аналитическим агентством Air Transport News (ATN) по 14 основным категориям — таким как качество сервиса, внедрение новых продуктов, достижения за минувший год. В разные годы ее лауреатами становились ведущие мировые перевозчики с 4-5 звездочным уровнем сервиса: Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines.

Торжественная церемония вручения наград состоялась 25 марта в Афинах.

По словам генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева, эта награда является признанием высокого класса обслуживания клиентов компанией, чей флот является одним из самых современных в мире, а приоритетом остается безопасность и комфорт.

Преимущества «Аэрофлота» находит признание у пассажиров, подтверждением чего является рост пассажиропотока. Так, по словам Виталия Савельева, в минувшем году трафик перевозчика увеличился на 11 процентов и составил почти 29 миллионов пассажиров.

В нынешнем году победителями также стали: KLM в номинации «Выбор редакции», Qatar Airways — в номинации «Авиакомпания года», «Лидером года» доктор Fang Lu, стал генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает ресурс.

В 2016 году «Аэрофлот» также был удостоен престижной международной премии Air Transport Awards 2016 в категории «Выбор читателей». Кроме того, оргкомитет премии также отметил выдающиеся успехи генерального директора авиакомпании Виталия Савельева, присудив ему победу в номинации «Лидер года».