На сайте «Аэрофлота» стал доступен заказ индивидуальных трансферов

На сайте российского перевозчика «Аэрофлот» появился сервис заказа индивидуального трансфера в аэропортах по всему миру. Об этом сообщается в пресс-релизе компании i’way, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 24 марта.

Заказавшего трансфер пассажира встретят в аэропорту, помогут с багажом и довезут до места назначения. В случае задержки рейса встреча в воздушной гавани будет переноситься без изменения стоимости услуги.

Путешественник сможет выбрать класс автомобиля — от стандартного до представительского. К услугам туристов также доступны микроавтобусы и автобусы.

Трансферная компания i’way работает в более чем 600 аэропортах 105 стран. За семь лет существования общее количество поездок i’way составило свыше 1,3 миллиона.

По данным компании «Аэроклуб», среди всех российских городов бизнес-туристы чаще всего заказывают трансферы в Москве.