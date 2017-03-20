Назван аэропорт России с наибольшим числом отмен и задержек европейских рейсов

Московский Шереметьево был признан аэропортом с наибольшим количеством задержанных и отмененных европейских рейсов в России. Об этом представители компании AirHelp рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 20 марта.

Эксперты организации изучили данные о сбоях в графике 66 международных аэропортов России за 2013-2016 года. Они выяснили, что в Шереметьево за этот период были отменены или задержаны около 1,3 тысячи рейсов на вылет и прилет в Евросоюз.

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На втором месте рейтинга находится другой столичный аэропорт Домодедово с показателем в 678 рейсов. Замыкает тройку Внуково, где сбои затронули 538 прилетов и вылетов в ЕС.

На четвертой позиции оказалась воздушная гавань Пулково в Санкт-Петербурге (480 рейсов). На остальные аэропорты пришлось порядка семи процентов всех отмененных и задержанных рейсов в ЕС.

В общей сложности за последние четыре года такого рода проблемы возникли с 3 153 европейскими рейсами. Эти сбои в расписании коснулись более 366 тысяч пассажиров. Общая сумма до сих пор не выплаченных им компенсаций составила почти 143 миллиона евро.

Согласно законодательству ЕС, пассажир вправе рассчитывать на сумму до 600 евро в случае задержки или отмены рейса.

Сервис AirHelp помогает путешественникам получить компенсации за аннулирование или задержку вылета. Он действует в десятках стран, в том числе и в России.

В октябре 2016 года на российском рынке появился аналогичный сервис под названием Compensair.

