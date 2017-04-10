«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Европы

Авиаперевозчик «Аэрофлот» назван лучшей авиакомпанией Европы пользователями крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor. Кроме того, авиакомпания была признана лучшей в номинациях «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания России».

Отмечается, что на платформе TripAdvisor пассажиры оценивают авиаперевозчиков по восьми критериям: регистрация и посадка, уровень обслуживания, чистота салона, питание и напитки, развлечения на борту, комфорт кресел, доступность тарифов. Награды Travellers’ Choice Award в категории «авиакомпании» присуждаются впервые.

«Высокое признание Аэрофлота по версии премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award имеет для нас особую ценность, поскольку в роли судей выступают пассажиры – самое авторитетное жюри, — заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев, отметив, что признание пассажирова свидетельствуют об актуальности неизменных приоритетов «Аэрофлота».

31 марта стало известно о том, что «Аэрофлот» по итогам 2016 года лидирует в Европе по темпам роста пассажирооборота. Российский перевозчик опередил по этому показателю крупнейшие компании — Lufthansa, British Airways, Air France, Turkish Airlines и KLM.