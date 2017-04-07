«Аэрофлот» и ОКР заключили четырехлетний договор о сотрудничестве

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подписали новый договор о спонсорстве. Авиакомпания получила статус генерального партнера ОКР и официального перевозчика Олимпийской команды России, говорится в пресс-релизе «Аэрофлота», полученном редакцией «Лента.ру».

«Перевозки олимпийской сборной для нас не только историческая традиция, но и почетная обязанность как национального перевозчика», — заявил Савельев по итогам подписания договора.

В свою очередь Жуков напомнил, что в спорте высших достижений мелочей не бывает. От того, как организован перелет спортсменов, зависит очень многое. «Совместные усилия внесут свой вклад в победные результаты наших олимпийцев», —подчеркнул глава ОКР.

Сотрудничество ОКР с «Аэрофлотом» берет начало с 1994 года. Срок действия нового договора — четыре года. За это время аивкомпания перевезет около шести тысяч российских атлетов. В частности, 2017 году «Аэрофлот» перевезет российских спортсменов на XIV Европейский летний юношеский Олимпийский фестиваль, который пройдет в Венгрии, в 2018 году — национальную сборную на XXIII зимние Олимпийские игры в Республику Корея, а в 2020 году — на XXXII Олимпийские игры в Японию.