В летнем расписании «Аэрофлота» сделан акцент на развитии внутренних перевозок

С 26 марта «Аэрофлот» переходит на летнее расписание полетов. Компания будет выполнять полеты на 50 маршрутах в России, а также на 14 в странах СНГ и 74 в дальнем зарубежье. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Лента.ру».

В качестве национального перевозчика «Аэрофлот» сделал особый акцент на развитие внутренних перевозок. С 1 июня регулярные рейсы свяжут Москву с Белгородом, Ханты-Мансийском и Салехардом. В планах открытие еще одного направления - Москва - Ульяновск. Компания учла растущий интерес пассажиров к внутрироссийскому туризму. В сезоне «Лето-2017» будут возобновлены рейсы в Геленджик, увеличено их количество в Сочи и Анапу. Обширная программа полетов разработана для Крыма.

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Группа «Аэрофлот» (без учета дочерней низкобюджетной авиакомпании «Победа») в этом году по летнему расписанию будет выполнять полеты по 240 маршрутам в 51 страну мира. На середину июля намечено открытие собственных регулярных рейсов в Лиссабон. При этом международная сеть компании включает 52 маршрута в Европе, 13 — в Азии, пять — в Америке, четыре — на Ближнем и Среднем Востоке.

Кроме того, на 147 международных маршрутах полеты будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров о совместном использовании кодов (код-шеринга). Всего с учетом партнерских отношений Группа «Аэрофлот» по летнему расписанию будет выполнять полеты по 396 уникальным маршрутам в 68 стран мира, включая Россию.

