«Трансаэро» подала иск о банкротстве «Натали Турс»

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск авиакомпании «Трансаэро» о банкротстве туроператора «Натали Турс». Иск был зарегистрирован 9 марта, но к производству пока не принят, сообщает ТАСС.

В апреле 2016 года авиакомпания подала иск о взыскании с «Натали Турс» задолженности в размере свыше 400 миллионов рублей, который был удовлетворен в ноябре. Оспорить его в вышестоящих инстанциях ответчику не удалось.

Речь идет о возврате средств по заключенному в 2002 году агентскому договору, предусматривающему продажу авиаперевозок «Трансаэро» туроператором за вознаграждение. В 2015 году стороны подписали дополнительное соглашение к этому договору, в котором был установлен объем обязательств «Натали Турс» перед авиаперевозчиком в размере 7,5 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро. Однако вскоре туроператор перестал выполнять обязательства.

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«Трансаэро» была второй после «Аэрофлота» российской компанией по объему перевозок. Она была вынуждена прекратить свою деятельность в 2015 году из-за высокой долговой нагрузки (более 250 миллиардов рублей, включая лизинговые платежи и 85 миллиардов рублей задолженности банкам): с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в декабре была запущена процедура банкротства.

Компания «Натали Турс» основана в 1992 году. В 2014 году туроператор обслужил около 750 тысяч туристов, оборот компании составил 850 миллионов долларов.

