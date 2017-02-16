Суд отклонил жалобу «Натали Турс» на решение о выплате «Трансаэро» долга

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу «Натали Турс» на решение нижестоящей инстанции о взыскании задолженности в пользу компании «Трансаэро». Об этом в четверг, 16 февраля, сообщают РИА Новости.

Речь идет о взыскании средств по заключенному в 2002 году агентскому договору, предусматривающему продажу авиаперевозок «Трансаэро» туркомпанией за вознаграждение. В 2015 году стороны подписали дополнительное соглашение к договору, в котором был установлен объем обязательств «Натали Турс» перед авиаперевозчиком в размере 7,5 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро. В том же году туркомпания перестала выполнять обязательства, поле чего «Трансаэро» подала иск в суд.

«Трансаэро» была второй после «Аэрофлота» российской компанией по объему перевозок, она обанкротилась из-за высокой долговой нагрузки (более 250 миллиардов рублей, включая лизинговые платежи и 85 миллиардов задолженности банкам) на фоне падения спроса на перелеты.

Компания «Натали Турс» основана в 1992 году. В 2014 году туроператор обслужил около 750 тысяч туристов, оборот компании составил 850 миллионов долларов.

