Российским туристам в Чехии пришлось повторно оплатить проживание в отеле

Два российских туриста вынуждены были повторно оплатить услуги отеля в чешском городе Яхимов. Оказалось, что гостиница Radium Palace своевременно не получила данные о переводе денег за проживание зарубежных гостей. Об этом во вторник, 17 января, сообщает портал TourDom.ru.
Как рассказала директор турфирмы «Вымпел-тур» Светлана Рябцева, ее клиенты столкнулись с такой ситуацией днем ранее. Она подчеркнула, что путевка была оплачена за четыре месяца до поездки.
По словам специалиста, представители принимающей стороны — компании Terma Travel — заверили, что деньги за российских туристов внесли в пятницу, 13 января. Однако к моменту заселения гостей данные об этом в отель не поступили.
В итоге путешественники заплатили за проживание в Radium Palace за три дня вперед. Когда им компенсируют эти расходы, не уточняется. Рябцева добавила, что с аналогичной проблемой столкнулись еще несколько отдыхающих из Белоруссии и Германии.
В компании «Натали Турс», у которой купили путевку россияне, заявили, что данную ситуацию должны урегулировать отель и принимающая сторона. Фирма ожидает, что проблему решат в ближайшее время.