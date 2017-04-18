Суд встал на сторону «Аэрофлота» в споре со стюардессой о дискриминации

Тушинский суд Москвы признал законными требования компании «Аэрофлот», касающиеся допустимого размера одежды бортпроводников. Тем самым иск стюардессы Ирины Иерусалимской был отклонен, передает «Интерфакс».

«Сегодня судом было отказано в удовлетворении гражданского иска», — сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Эммерт.

Нарушений законодательства в действиях авиаперевозчика обнаружено не было.

Истица просила признать дискриминационным и удалить из требований к членам экипажа одно из положений. Этот пункт определяет допустимый рост, вес и размер одежды бортпроводников.

Также Иерусалимская хотела взыскать с ответчика миллион рублей в качестве возмещения морального вреда, а также компенсировать удержанную зарплату. Стюардесса утверждает, что из-за несоответствия введенным ограничениям она была переведена на внутренние рейсы, что привело к снижению ее заработной платы.