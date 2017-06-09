«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку

«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному пассажиропотоку по версии авторитетного британского агентства OAG. Как отмечает газета Independent, тем самым российская авиакомпания перешла в «авиационную премьер-лигу».

«Главная стратегическая цель Аэрофлота, задекларированная в Стратегии развития 2011 года, – войти к 2025 году в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиаперевозчиков, — подчеркивает заместитель генерального директора компании по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари.

При расчете этого показателя агентство OAG отдает приоритет не количеству фактически перевезенных пассажиров, а объему провозных мощностей, который авиакомпания может реально обеспечить. Рейтинг топ-20 составлен на основе предельного пассажиропотока, которого перевозчики были в состоянии достигнуть за 12 месяцев по состоянию на февраль 2017 года.

Помимо факта вхождения российского перевозчика в клуб элитных игроков отмечен «здоровый рост» провозных емкостей компании за год на 6 процентов. Одним из важных преимуществ «Аэрофлота »назван его самолетный парк — самый молодой среди авиакомпаний, входящих в Топ-20.

Агентство OAG — один из наиболее надежных источников аналитики об операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. Обладает обширной базой данных, в которую входят сведения о более чем 900 авиакомпаний и 4 тысячи аэропортов.