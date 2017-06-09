СМИ узнали о массовой трудовой миграции российских гражданских пилотов

Российские пилоты гражданской авиации массово устраиваются на работу в азиатских компаниях. Как выяснил «Коммерсантъ», с 2014 года Россию покинули более 300 специалистов высшей квалификации.

По информации издания, из них около сотни командиров воздушного судна (КВС) и инструкторов уехали на работу в Китай. Ситуация усугубляется тем, что еще 400 пилотов находятся в процессе трудоустройства.

Утечка затронула ряд таких крупнейших российских авиаперевозчиков, как S7, «Уральские авиалинии» и «ВИМ-Авиа». В Минтрансе предполагают, что причиной кризиса является неконкурентная зарплата из-за слабого курса рубля.

В рекрутинговой компании газете рассказали, что средняя зарплата пилота в Китае составляет от 17 до 25 тысяч долларов в месяц, при этом летать приходится меньше, а отдыхать — дольше. К тому же Пекин с 2016 года упростил выдачу разрешений на работу.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев подтвердил дефицит российских КВС. По его словам, компания уже пять раз увеличивала зарплату, но больше возможностей для ее роста нет. В настоящее время второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, КВС — 470 тысяч, инструктор — более 500 тысяч рублей.

7 мая стало известно, что старший пилот авиакомпании Pakistan International Airlines во время полета передал управление пассажирским лайнером стажеру и ушел спать. Новичок остался управлять лайнером с 205 пассажирами под присмотром второго пилота.