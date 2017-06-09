Россия
 

СМИ узнали о массовой трудовой миграции российских гражданских пилотов

Перейти в «Мою Ленту»

Российские пилоты гражданской авиации массово устраиваются на работу в азиатских компаниях. Как выяснил «Коммерсантъ», с 2014 года Россию покинули более 300 специалистов высшей квалификации.

По информации издания, из них около сотни командиров воздушного судна (КВС) и инструкторов уехали на работу в Китай. Ситуация усугубляется тем, что еще 400 пилотов находятся в процессе трудоустройства.

Утечка затронула ряд таких крупнейших российских авиаперевозчиков, как S7, «Уральские авиалинии» и «ВИМ-Авиа». В Минтрансе предполагают, что причиной кризиса является неконкурентная зарплата из-за слабого курса рубля.

В рекрутинговой компании газете рассказали, что средняя зарплата пилота в Китае составляет от 17 до 25 тысяч долларов в месяц, при этом летать приходится меньше, а отдыхать — дольше. К тому же Пекин с 2016 года упростил выдачу разрешений на работу.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев подтвердил дефицит российских КВС. По его словам, компания уже пять раз увеличивала зарплату, но больше возможностей для ее роста нет. В настоящее время второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, КВС — 470 тысяч, инструктор — более 500 тысяч рублей.

7 мая стало известно, что старший пилот авиакомпании Pakistan International Airlines во время полета передал управление пассажирским лайнером стажеру и ушел спать. Новичок остался управлять лайнером с 205 пассажирами под присмотром второго пилота.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Перелетчики гражданской авиации
«Иркут» рассказал о летчиках-испытателях нового авиалайнера
Пилота United Airlines арестовали за кастрацию трансгендера
Пакистанский пилот отдал управление самолетом стажеру и ушел спать
Последние новости
СМИ узнали о массовой трудовой миграции российских гражданских пилотов
Любовь собаки к просмотру телевизора позабавила пользователей сети
Неймар поразил ворота ударом через Голливудский бульвар
Премьер Великобритании Тереза Мэй переизбралась в парламент
Объяснено происхождение наркозного газа Земли
Арабские страны увязали благотворительные фонды Катара с терроризмом
Парламент Японии разрешил императору прижизненно передать трон наследнику
Другие материалы рубрики
Россия00:09Сегодня

И даже в области балета...

Строящийся под Томском ядерный реактор откроет новую страницу в энергетике Земли
12:55 8 июня

Вышедший из Киева теплоход «Генерал Ватутин» прибыл в Ростов-на-Дону

20:53 8 июня

В ОП заметили единодушие соседей при голосовании за или против реновации

23:36 8 июня

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева попала под поезд в Москве

Россия00:13 1 июня

Бессилие ягнят

Как педофилы склоняют детей на откровенные фотосессии
13:46 7 июня

Полиция изъяла из кемеровского магазина панамы и носки с изображением конопли

22:23 8 июня

В РГГУ обсудили гуманитарную миссию России на Ближнем Востоке

20:10 8 июня

Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились полмиллиона человек

Россия00:0225 мая

«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»

Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
19:39 8 июня

В Госдуме предложили выносить смертные приговоры с отсрочкой исполнения

19:37 8 июня

Музей Исаакиевского собора расформировал отдел по взаимодействию с РПЦ

13:32 7 июня

Песков опроверг сообщение о наличии «русского следа» в катарском кризисе

Россия
Котики и козлики
На Алтае, в Бурятии и Тыве пересчитали снежных барсов и козерогов
И даже в области балета...
Строящийся под Томском ядерный реактор откроет новую страницу в энергетике Земли
Андрей Кураев«А ты обязан целовать им волосатые руки»
Андрей Кураев о попах-растлителях, показной роскоши и сериале «Молодой папа»
В ОП заметили единодушие соседей при голосовании за или против реновации
Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева попала под поезд в Москве
Анна Федорова: Время милосердия
Кому нужны «списки политзаключенных»
В РГГУ обсудили гуманитарную миссию России на Ближнем Востоке
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
Двойной теракт в Тегеране
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
Госдеп назвал самообороной удар по правительственным силам в Сирии
Путин отметил патриотизм Маккейна
Путин заявил о неизменности политики США при разных президентах
Коми заявил об отсутствии приказа Трампа закрыть расследование по России
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлия Цезарь
Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
СМИ узнали об уголовном деле против Кличко
Андрей ПарубийВзяли членство в свои руки
Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО
Янукович предложил отдать Донбассу свои «мифические миллиарды долларов»
В Киеве предложили продать здание мэрии с аукциона
Российский посол напомнил Литве о долге в размере 72 миллиардов долларов
Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Реальный курс рубля вырос на пять процентов с начала года
Украина отменила госрегулирование цен на еду
Банк России поднял евро выше 64 рублей
Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году
Назван регион с самым большим числом мошенничеств в ОСАГО
Все материалы
Бизнес
Внедорожный сезон
Самые популярные кроссоверы российского рынка
СМИ: бывший шведский разведчик может попасть на скамью обвиняемых в России
«Именные» льготы
Технологичные производства и новые предприятия поддержат адресными мерами
«РусГидро» успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии БО-П05
РЖД найдут способ избавиться от старых электричек
Инвестпрограмма РЖД превысит полтриллиона
В РЖД задумались об инфраструктурной ипотеке
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
Похищенный сектантами из «Каула-Дхарма» маленький москвич найден в Белоруссии
В Абхазии задержали и передали России пятерых сторонников ИГ
Московский суд отправил пособников террористов в колонию
Отряд кораблей Балтфлота вышел в Северную Атлантику
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Microsoft отправила журналистам скорпиона
Названы четыре главных фактора высокой продолжительности жизни
В Мексике раскопали стадион с останками принесенных в жертву игроков
В Дагестане создали боевых роботов
Все материалы
Спорт
Рой Лернер«Я кричал как идиот»
Как английский фанат голыми руками остановил трех вооруженных террористов
МЮ откажется продлевать контракт с выбывшим на 9 месяцев Ибрагимовичем
Голландский конькобежец пожаловался на «воняющих с любой стороны русских»
Стала известна вторая финалистка «Ролан Гаррос»
В РФПЛ решили провести матч между ЦСКА и «Спартаком» в декабре
До финала «Ролан Гаррос» впервые добралась теннисистка из Латвии
Претендент на чемпионский пояс по версии WBO арестован за связи с русской мафией
Все материалы
Культура
«Ему было наплевать, что возить: кокаин, оружие или почту»
Кто снял фильм «Сделано в Америке» о контрабандисте на службе картелей и ЦРУ
Кирилл Разлогов: Ад замаячил снова
Дело о пяти миллионах
Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 годТолстой и эти
11 причин поехать в Ясную Поляну
Эротические рисунки Пушкина покажут в Петербурге
Вдова Курта Кобейна напишет автобиографию по статьям из Википедии
Самые популярные хип-хоп-песни полувека смешали в одну
Фил Коллинз ударился лицом о стул
Все материалы
Интернет и СМИ
«Верните мой 2007-й»
Как понять современный интернет, если вы провели последнее десятилетие в коме
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Москалям вход воспрещен
Кто стоит за новой соцсетью для украинцев
Ролик «Как едят в разных странах» разъярил турок и россиян
Брэд Питт в роли метеоролога с улыбкой предрек конец света
В Госдуме предложили отменить бесполезные ограничения для блогеров
Советник президента по интернету разъяснил закон о запрете VPN и Tor
Все материалы
Ценности
«Самая идеальная одежда для нас — пижама и халат»
Сестры Салимовы создают одежду для постели, в которой можно выйти в свет
Думай о хорошем
Что такое Cause marketing и как его использует индустрия моды
«Стараться понравиться мужчине — это и есть быть женщиной»
Эдуардо Феррейра объяснил феминисткам пользу макияжа
Стоптанные тапки Дэвида Боуи оценили в 1700 евро
Купленное за 13 долларов кольцо продали на аукционе за 854 тысячи долларов
Google составил энциклопедию истории моды
Автору лучшего вопроса на прямой линии с Путиным подарят золотой телефон
Все материалы
Путешествия
Жить по-македонски
Путешествие по земле воинов, богов, монахов и гедонистов
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Путешествие в Галикарнас
Турецкий Бодрум становится новым центром элитного туризма
В Риме задержали снимавшего на смартфон нижнее белье туристок мужчину
Сотрудница United Airlines напала на пассажирку из-за старинной скрипки
Авиакомпаниям дали 12 дней на решение проблем с задержками рейсов
Нападение акулы на пловца в США попало на видео
Все материалы
Из жизни
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Австралийского пса уволили из полиции за дружелюбие
Японец выпустил «лечебный» фотоальбом про котиков и женскую грудь
Приседания с собаками стали хитом среди любителей ЗОЖ
Таец погиб при попытке снять мешок денег с линии электропередачи
Все материалы
Тест быстрейшего Audi Q5
Очень быстрый тест «горячего» Audi SQ5 нового поколения
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Ездим на быстрейшем кроссовере планеты
Карельский Нюрбургринг и самый быстрый кроссовер в мире – Bentley Bentayga
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
Jaguar сделал видимым звук 575-сильного купе F-Type
Subaru построила трековый вариант купе BRZ
Fiat 500 превратили в 350-сильный заднеприводный суперкар
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы