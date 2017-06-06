Россияне рассказали о справедливых зарплатах в разных отраслях экономики

Самые высокие зарплаты должны быть в сельском хозяйстве и науке. Об этом заявило большинство опрошенных ВЦИОМ россиян.

«61 процент опрошенных назвал именно сельское хозяйство сферой, зарплаты в которой должны быть максимально высокими. Около половины респондентов (45 процентов) в этом контексте отмечают научные исследования, разработки», — говорится в сообщении.

При этом «антирейтинг» профессий возглавили производители табака и табачных изделий: по мнению 37 процентов россиян, именно они должны получать самые низкие зарплаты.

Опрос также выявил, какие отрасли экономики россияне считают сейчас самыми прибыльными: добыча нефти и газа (81 процент), финансовая и страховая деятельность (37 процентов), и производство табака (18 процентов).

Наименее оплачиваемыми сферами деятельности россияне наряду с сельским хозяйством и научными разработками назвали производство текстильных изделий (26 процентов), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (18 процентов).

23 мая Минтруд сообщил, что в России уже два года подряд самые высокие зарплаты наблюдаются в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной: 78 311 рублей и 21 445 рублей соответственно.

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сильнее всего от кризиса пострадали работники государственного управления, образования, здравоохранения и строительства.