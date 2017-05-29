«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»

Минфин предложил переложить финансирование фиксированной выплаты к пенсии с Пенсионного фонда на бюджет. Благодаря такому маневру предполагается сбалансировать казну при снижении ставки социальных взносов с 30 до 22 процентов. В Пенсионном фонде и Минтруде предложением недовольны, а эксперты предполагают, что таким образом правительство открывает для себя возможность сэкономить на пенсиях в будущем.

С апреля в России обсуждается предложение министра финансов Антона Силуанова о налоговом маневре, в рамках которого предполагается повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18 до 22 процентов и одновременно снизить размер выплат по страховым взносам (с 30 до 22 процентов; их платит работодатель в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования). Такой ход, по мнению Минфина, должен стимулировать экономический рост.

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Естественным образом возник вопрос: если страховые взносы понизятся, как будут финансироваться пенсии? Бюджет ПФР и так далеко не самый сбалансированный — каждый год федеральный бюджет вынужден его подпитывать.

Минфин выдвинул новое предложение, которое призвано закрыть эту тему. Пенсия, считают чиновники, должна частично выплачиваться напрямую из федерального бюджета, минуя посредничество Пенсионного фонда. Речь идет именно о фиксированной выплате, которая сегодня составляет 4800 рублей, около трети суммы средней пенсии.

В финансово-экономическом блоке заверяют, что нарушения страхового принципа при переносе обязательств на бюджет не произойдет. Объясняют это тем, что базовая часть пенсии не имеет прямого отношения к пенсионной системе и не зависит от различных коэффициентов, учитывающихся при расчете выплат для каждого человека.

Что касается выигрыша, то данная мера — одна из многих, направленных на снижение трансферта в Пенсионный фонд. Среди других, которые пока только намечаются к принятию, — повышение пенсионного возраста и ужесточение условий получения досрочных пенсий. В итоге планируется сократить размер трансферта если не до нуля, то хотя бы до нескольких сотен миллиардов рублей в год. Так предполагается вывести наконец пенсионную систему на «самоокупаемость».

Кроме инициативы Минфина, сейчас обсуждается система индивидуального пенсионного капитала, а также повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Все вместе эти концепции могут лечь в основу большой пенсионной реформы Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Что касается экономики в целом, последствия будут заметны в рамках всего налогового маневра. По замыслу правительства, сейчас значительная часть хозяйств страны находится в тени, и не последняя причина этого — высокая ставка страховых сборов. Чтобы обойти их, работодатели платят зарплаты в конвертах. При снижении ставки они должны «выйти из сумрака». НДС же, как известно, «ленивый налог», который легко администрировать почти вне зависимости от ставки.

Выдвинутые Минфином идеи подверглись критике со стороны коллег из Минтруда. В министерстве опасаются, что инициатива приведет к дефициту бюджета ПФР (из-за снижения ставки страховых взносов) и создаст дополнительные риски снижения пенсий. По мнению ведомства Максима Топилина, такие предложения нарушают принципы формирования страховой части пенсии.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал схему налогового маневра с другой стороны. По его мнению, снижать надо все налоги, экономика с этим справится. НДС можно сократить до 10 процентов, а ставку страховых сборов — до 20 процентов. За счет роста ВВП недостача будет довольно быстро покрыта, считает он.

По мнению директора департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Михаила Горста, предлагаемая мера является технической. «Логика Минфина понятна. В любом случае трансфер в Пенсионный фонд идет из федерального бюджета. Данный шаг добавляет стройности финансовой системе и привязывает все бюджетные обязательства к федеральному бюджету. В соответствии с этой инициативой ПФР занимается только страховыми пенсиями и страховыми взносами», — заметил он.

По словам собеседника «Ленты.ру», все твердят, что у ПФР дефицит, но при новой схеме выплаты и источники доходов фонда будут сбалансированными. «Что касается технической стороны, то даже в случае выплат фиксированных пенсий непосредственно из бюджета все равно они будут распределяться через ПФР», — сказал Горст.

«Идея о финансировании фиксированной выплаты к страховой пенсии (ранее — базовой части трудовой пенсии) за счет трансферта федерального бюджета обсуждалась еще в 2012-2014 годах, когда разрабатывали новую пенсионную формулу. — рассказал в беседе с «Лентой.ру» замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, один из основных разработчиков ныне действующей пенсионной модели. — Тогда такой подход к предоставлению бюджетных трансфертов отвергли, так как он противоречил страховым принципам пенсионной системы. Был принят подход, базирующийся на разработанной (в увязке с новой пенсионной формулой) концепции трансфертной модели финансирования пенсионной системы. Эта концепция предусматривает, что бюджетные трансферты должны предоставляться исключительно на финансирование законодательно установленных льгот: либо в отношении отдельных категорий пенсионеров, либо страхователей (работодателей). Примерами льгот, финансируемых из федерального бюджета, являются: льготы по страховым тарифам, досрочные пенсии, повышенные пенсии северянам, учет в пенсионных правах периодов службы в армии и ухода за детьми, повышение пенсий в связи с советским стажем (валоризация) и так далее».

Эксперты считают, что реализация предложения Минфина развяжет руки правительству — оно получит возможность не выплачивать деньги некоторым категориям граждан Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

По его словам, пенсионная система в России вполне устойчива, а предположения о том, что она находится в кризисе, возникают из-за непонимания того, как она работает. «В этой связи хочу подчеркнуть, что бытующее представление о дефицитности бюджета ПФР является не более, чем мифом. Правильнее говорить о том, что ПФР получает бюджетные трансферты, связанные со страховыми пенсиями. Но эти трансферты только лишь компенсирует дополнительные расходы на законодательно установленные пенсионные льготы и выпадающие доходы ПФР в связи с льготами по страховым тарифам», — считает Горлин.

Горлин считает предложения Минфина довольно опасными для многих категорий пенсионеров. «Переход к финансированию фиксированной выплаты за счет федерального бюджета снизит прозрачность порядка финансирования пенсионной системы за счет бюджетных трансфертов, так как их объем перестает быть однозначно зависимым от потребности в финансировании льгот. Это предопределяет риски недофинансирования средств, необходимых для выплаты пенсий. В дополнении к этому повышается вероятность реализации давнишних предложений Минфина по невыплате фиксированной выплаты работающим пенсионерам. Таким образом, по всей видимости, в перспективе основная, но не декларируемая цель данного предложения — сэкономить на пенсионерах», — констатировал эксперт.

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Сэкономить на выплатах пенсионерам также призвана новая система индивидуального пенсионного капитала, ее концепцию внесли в правительство в тот же день, когда появилось предложение Минфина о переводе части выплат с ПФР на федеральный бюджет. Она предполагает, что человек, желающий получать достойные выплаты в старости, будет добровольно откладывать часть своей зарплаты (до 6 процентов) сверх того, что отчисляет работодатель в Пенсионный фонд (социальный взнос в ПФР сейчас равен 22 процентам). Таким образом, уже сейчас можно увидеть контуры будущей пенсионной системы России: усиление роли федерального бюджета при распределении выплат, самостоятельное финансирование своих будущих пенсий плюс повышение возраста выхода на заслуженный отдых, которое уже давно обсуждается властями.