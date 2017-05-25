В правительство внесли концепцию индивидуального пенсионного капитала

Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) внесена в правительство. Об этом в четверг, 25 мая, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Других подробностей о концепции чиновник не сообщил.

Материалы по теме Кто пойдет на балл Как именно правительство отбирает пенсии у россиян

16 марта замминистра экономического развития России Николай Подгузов заявил, что ИПК является безальтернативной системой, и призвал как можно скорее ее принять.

Также в марте глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что нормальный человек не сможет понять действующую в России пенсионную систему, а попытки ее настроить являются безумием.

Система ИПК предполагает, что россияне самостоятельно будут накапливать деньги на свою будущую пенсию. Она должна заработать в 2019 году, к ней будут автоматически подключены все граждане, которые формируют пенсионные накопления. К тем взносам, которые сейчас делает работодатель в Пенсионный фонд России (22 процента от фонда оплаты труда работника), прибавится ИПК. Ожидается, что размер добровольного взноса гражданина составит до шести процентов от зарплаты. У россиян будет возможность отказаться от участия в системе ИПК.