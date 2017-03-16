В Минэкономразвития назвали новую пенсионную систему безальтернативной

Минэкономразвития поддерживает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и считает ее безальтернативной. Об этом в четверг, 16 марта, заявил замминистра экономического развития России Николай Подгузов, сообщает Rambler News Service.

«С точки зрения поддержки Минэкономики, мы считаем, что это очень правильная концепция, которая требует качественной реализации, и в настоящее время фактически, с учетом сложившейся ситуации, просто безальтернативна», — сказал Подгузов.

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Он призвал как можно скорее принять решение о переходе к системе ИПК и сконцентрироваться на обсуждении деталей ее реализации.

13 марта глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что нормальный человек не сможет понять действующую в России пенсионную систему, попытки ее настройки являются безумием.

Минфин и Банк России разработали новую модель индивидуального пенсионного капитала, которая должна заработать с 2019 года. Планируется, что в новой добровольной накопительной системе сохранится тариф страховых взносов в размере 22 процентов, но сверх того будет действовать автоматическая подписка на отчисления с зарплат граждан — ноль процентов в первый год, один — через год, два — через два года и так далее до шести процентов. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Средства подписанных граждан будут направляться в негосударственные пенсионные фонды.

