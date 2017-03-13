Топилин увязал снижение ставки соцвзносов с увеличением трансферта в ПФР

Снижение ставки страховых взносов до 22 процентов не приведет к легализации теневого сектора, но потребует увеличения трансферта в Пенсионный фонд России. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает Rambler News Service.

«Мы не видели еще этих предложений в оформленном виде», — добавил Топилин.

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Министр также отметил, что нагрузка на фонд оплаты труда в России ниже, чем в европейских странах.

Ранее 13 марта глава Минфина Антон Силуанов предложил установить ставки страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22 процентов.

В начале месяца стало известно, что Минэкономразвития России обсуждает возможность повышения или снижения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Согласно обсуждаемой инициативе, чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот.

Общая сумма страховых отчислений сейчас составляет 30 процентов (они идут в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования).