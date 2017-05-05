Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин в стратегии развития России до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек. Об этом в пятницу, 5 мая, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦСР.

Сократить число пенсионеров в стране предлагается путем повышения возраста выхода на заслуженный отдых: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019-го). В результате пенсионеров в России останется 38,52 миллиона человек. По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров.

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Также ЦСР предлагает ужесточить условия получения пенсий. Минимальный стаж, необходимый для получения выплат от государства, необходимо поднять до 20 лет (сейчас происходит его постепенное повышение до 15 лет), минимальное количество пенсионных баллов — до 52 (на данный момент планируется поднять порог до 30 баллов к 2025 году).

Социальную пенсию, которая полагается тем, кто не смог заработать на страховую, надо назначать только с 68 лет, считают в ЦСР. Сейчас она начисляется женщинам с 60 лет и мужчинам с 65.

«По расчетам экспертов ЦСР, реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 года и до 2,33 к 2035 году», — пишет газета.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.