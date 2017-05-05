Финансы
 

Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин в стратегии развития России до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек. Об этом в пятницу, 5 мая, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦСР.

Сократить число пенсионеров в стране предлагается путем повышения возраста выхода на заслуженный отдых: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019-го). В результате пенсионеров в России останется 38,52 миллиона человек. По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров.

Также ЦСР предлагает ужесточить условия получения пенсий. Минимальный стаж, необходимый для получения выплат от государства, необходимо поднять до 20 лет (сейчас происходит его постепенное повышение до 15 лет), минимальное количество пенсионных баллов — до 52 (на данный момент планируется поднять порог до 30 баллов к 2025 году).

Социальную пенсию, которая полагается тем, кто не смог заработать на страховую, надо назначать только с 68 лет, считают в ЦСР. Сейчас она начисляется женщинам с 60 лет и мужчинам с 65.

«По расчетам экспертов ЦСР, реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 года и до 2,33 к 2035 году», — пишет газета.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сокращение числа пенсионеров позволит не сокращать размер пенсий
Путин перевел пенсионеров и бюджетников на карты «Мир»
Минэкономразвития задумалось об индексации выплат работающим пенсионерам
Последние новости
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
Сенатор счел объявлением войны законопроект о контроле США за портами Приморья
Опубликовано видео полета российских Ту-95 и Су-35 у берегов Аляски
Хакеры снова взломали Mass Effect: Andromeda
Чемпиона Европы по дзюдо избили в Москве из зависти  
Бывший челябинский губернатор Юревич объявлен в международный розыск
Блогер рассказал об оскорблениях российских туристов в Турции
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:01 Сегодня
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 год

К точке баланса

Чего ждать от ПМЭФ-2017
17:06 4 мая 2017

Золотовалютные резервы России за неделю выросли на миллиард долларов

16:08 4 мая 2017

Курс доллара подскочил выше 58 рублей

15:50 4 мая 2017

Налоговые декларации начнут принимать в МФЦ

Финансы
 — 
00:02 3 апреля 2017

«Дети рождаются не из-за денег»

Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
11:37 19 апреля 2017

НСПК начала продвижение карт «Мир» в Таиланд

14:31 4 мая 2017

Песков сообщил об отсутствии решения по продлению соглашения с ОПЕК

11:31 4 мая 2017

Цены на нефть упали до мартовского уровня

Финансы
 — 
00:01 20 марта 2017

«У нас и зарплаты низкие, и работаем мы плохо»

Кто тормозит экономическое развитие России
19:30 18 апреля 2017

Глава МВФ похвалила Россию за антикризисные меры

13:44 4 мая 2017

Минфин сократит валютные интервенции в восемь раз

11:39 4 мая 2017

Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы

Россия
«Жизнь проигрывает порно»
Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
Активные занятия спиртом
Где в России жестче всего борются с пьянством
Ространснадзор выявил нарушения в работе петербургского метро после теракта
«Архнадзор» сообщил об исключении свыше 200 зданий из плана реновации в Москве
Родина-мать с лещом в рекламе пивного магазина возмутила ФАС
Путин предостерег чиновников от обмана с майскими указами и вспомнил Ленина
Путин обратился за оценкой исполнения своих поручений к Счетной палате и ОНФ
Все материалы
Мир
Лесбиянка и пожилой националист
Кого ультраправые предлагают Германии на выборах в бундестаг
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
В Чехии из-за столкновения автобуса с оленем пострадали пять человек
Мощный лесной пожар начался в районе японской АЭС «Фукусима-1»
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Все материалы
Бывший СССР
«Медовый месяц США и Украины закончился»
Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
Украина на 85 процентов сократила подачу воды в ЛНР
В Таджикистане объяснили отказ от акции «Бессмертный полк» традициями ислама
Эксперт рассказал о нежелании Киева возвращать Донбасс
Появилось снятое во время подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР видео
Кличко похвалился мусорными баками европейского образца
Конь прокатил киргиза на вейкборде по горной реке
Все материалы
Финансы
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 годК точке баланса
Чего ждать от ПМЭФ-2017
Александр Бирман: Между прошлым и будущим
Как избавить российскую экономику от эдипова комплекса
Кровь, пот и слезы
Самые красивые и необычные банкноты мира
Золотовалютные резервы России за неделю выросли на миллиард долларов
Курс доллара подскочил выше 58 рублей
Налоговые декларации начнут принимать в МФЦ
Песков сообщил об отсутствии решения по продлению соглашения с ОПЕК
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
Никита Кричевский: Бизнес-стервятники: прерванный полет
Семь примеров вывода активов из Башнефти
Путин поручил привлекать инвесторов для освоения Тамбейской группы
Генпрокуратура обратилась в СКР после проверки покупки самолетов «Почтой России»
В «Иркуте» рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
Разработки российских атомщиков опробуют в ЦЕРН в День Победы
Первый самолет МС-21 вышел из сборочного цеха
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Любили и зарыли
Как семья майора полиции унаследовала квартиру чужого человека в обход его родни
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Бывший челябинский губернатор Юревич объявлен в международный розыск
В «Вертолетах России» рассказали о выполнении контракта на Ка-52 для Египта
Авиации международной коалиции запретят летать над зонами деэскалации в Сирии
В Москве заявили о наличии доказательств провокации с химическим оружием в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел
Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео
SpaceX назвала сроки запуска спутников для раздачи интернета
Раскрыта причина неизлечимого нервного тика
Все материалы
Спорт
Саммит большой шестерки
Чего ждать от стартующего чемпионата мира по хоккею
Виталий Кличко оценил возможность реванша брата с Джошуа
Форвард СКА Шипачев уедет в НХЛ
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Два гонщика попались на допинге в преддверии «Джиро д’Италия»
Канчельскис назвал фаворита в матче «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»
Пошутившего про ребенка Серены Уильямс теннисиста отказались пускать на Уимблдон
Все материалы
Культура
Оказался наш отец
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Стражей Галактики 2» до «Однажды в Германии»
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Вокалистка Slowdive Рейчел ГосвеллНе запылились
Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия
Вышел трейлер экранизации «Темной башни» Стивена Кинга
Андрей Кайдановский«Я не в папу»
Андрей Кайдановский о том, почему живет в Австрии и не играет в кино
Учитель ответил на угрозы РПЦ в адрес «Матильды»
«Укрпочта» увековечит певицу Джамалу на марках
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я больше не хочу котиков и лесбиянок»
Почему люди бегут из самого веселого издания в мире
Пользователей сети поразил чересчур правдоподобный фокус с «отрыванием» пальца
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
PornHub отыскал себе SMM-щика для России
СМИ раскрыли место жительства Павла Дурова
«Он вложил деньги в новую квартиру. Хорошо хоть не пропил»
Кто и зачем жертвует блогерам миллионы
Голая модель Playboy на священной горе разъярила народ маори
Все материалы
Ценности
Выбирать по-французски
Личный спорткар Энцо Феррари и другие редкости
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Nike создаст инновационные джинсы для занятий спортом
Wild Orchid подчеркнула привлекательность женского тела шнуровкой
Американский дизайнер сшила свадебное платье за два миллиона долларов
Christian Louboutin предложил женщинам «металлический» макияж
«Ракета» выпустила часы для летчиков Су-25
Все материалы
Путешествия
Из бистро возгорится пламя
Кулинария Франции вместе с политической кухней переживают бурные времена
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
Блогер рассказал об оскорблениях российских туристов в Турции
Singapore Airlines запустила самолет на топливе с растительным маслом
Эксперты определили лучший в мире город для проживания
Интерес российских туристов к Турции вырос в 14 раз
Дело ясное
Российский лайнер попал в «турбулентность ясного неба» на подлете к Бангкоку
Все материалы
Из жизни
За мечту под нож
Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
Последние месяцы жизни СильваноНе спать!
Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Тайские проститутки поколотили бизнесменов в Паттайе
Модель plus-size снялась обнаженной для модного журнала
Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов
Брэд Питт бросил пить
Все материалы
Да нет, наверное
Длительный тест дизельного Jaguar XE: итоги, прощание
Обогащенный муран
Длительный тест Nissan Murano: итоги, конкуренты и стоимость владения
Грузовики, способные на все
Грузовые машины, которые не остановит никакое бездорожье
Первый Jeep, который был совсем не Jeep
Забытые концепт-кары: Jeep Wagoneer 2000
Новая 230-сильная гоночная Lada Vesta прошла испытания
Peugeot 308 обновился и получил 8-ступенчатый «автомат»
В Германии выставили на продажу «Ниву» за 25 тысяч евро
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы