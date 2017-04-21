Минэкономразвития задумалось об индексации выплат работающим пенсионерам

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев сообщил, что в ведомстве прорабатывают вопрос индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом, как передает РИА Новости, чиновник рассказал журналистам ведомства в кулуарах Красноярского экономического форума. Пенсии работающих граждан были заморожены с января 2016 года.

«Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решат», — сказал он.

В среду вопрос индексации выплат работающим пенсионерам поднял глава правительства Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой. Он отметил, что министрам и депутатам необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага.

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При этом премьер подчеркнул, что для правительства приоритет — индексация пенсий тех, кто не работает. «Думаю, это вполне справедливый подход. Если человек способен трудиться, то все-таки у него немножко другой финансовый статус», — сказал он.

Последняя индексация социальных выплат проведена с 1 февраля текущего года. На это правительством выделено 706 миллиардов рублей. Выплаты увеличены на уровень инфляции 2016 года — 5,4 процента. Таким образом, средний размер пенсии неработающим россиянам с 1 февраля увеличился на 703 рубля — с 13 152 до 13 855 рублей. Выплаты выросли на уровень инфляции 2016 года — 5,4 процента.

