Правительство опровергло сообщения о подготовке к повышению пенсионного возраста

Правительство России не принимало решения о повышении пенсионного возраста. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Rambler News Service со ссылкой на представителя вице-премьера Ольги Голодец.

«Решения о повышении пенсионного возраста нет», — приводит агентство его слова.

Пенсионный фонд России (ПФР) также не получал от правительства поручений о проведении расчетов для повышения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

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Ранее 1 февраля «Известия» со ссылкой на два источника, близких к правительству, написали о том, что кабмин принял принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. По информации газеты, сейчас обсуждаются конкретные параметры данного вопроса.

Один из проектов предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Другой вариант предполагает одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в 63 года.

В октябре 2016 года министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы не включено повышение пенсионного возраста, а также увеличение налоговой нагрузки.

В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.