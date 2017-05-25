Минтруд раскритиковал доплату к страховой пенсии из бюджета

Министерство труда России не поддерживает предложение о финансировании фиксированной выплаты к страховой пенсии из федерального бюджета. Об этом, в четверг, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минтруде обратили внимание на то, что фиксированная выплата к пенсии является одним из видов обеспечения по обязательному пенсионному страхованию. Данная позиция подтверждена Конституционным судом.

«Таким образом, предложение Минфина России фактически нивелирует страховые принципы системы обязательного пенсионного страхования, приведет к дефициту бюджета ПФР и создаст дополнительные риски снижения пенсий», — резюмировали в ведомстве.

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25 мая СМИ сообщили, что Минфин предлагает перевести финансирование фиксированной выплаты к пенсии, которая в 2017 году составляет 4800 рублей, на федеральный бюджет. Издание ссылается на федеральных чиновников. Предполагается, что это поможет сохранить пенсионные права граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22 процентов (часть налогового маневра, вторая часть — повышение НДС до 22 процентов).

В марте замглавы Минфина Владимир Колычев заявлял, что выпадающие доходы ПФР при реализации предложений Минфина о снижении страховых взносов до 22 процентов составят почти 1,4 триллиона рублей в год.

13 марта глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22 процентов.