Налоговый маневр Минфина увеличит дефицит ПФР на 1,4 триллиона рублей

Выпадающие доходы Пенсионного фонда России (ПФР) при реализации предложений Минфина о снижении страховых взносов до 22 процентов составят почти 1,4 триллиона рублей в год. При этом предполагаемое повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до такого же уровня увеличит дополнительные доходы бюджета на 1,2 триллиона рублей. Об этом в среду, 15 марта, рассказал замглавы Минфина Владимир Колычев, сообщает РИА Новости.

По его словам, маневр будет нейтральным для бюджетной системы в целом. «Довольно большая часть [официального] фонда оплаты труда сейчас приходится на бюджетный сектор. Соответственно, будет некая экономия за счет снижения страховых взносов», — пояснил Колычев.

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Выпадающие доходы в данной конструкции будут только у ПФР, и Минфин обещает полностью компенсировать их за счет увеличения трансферта из федерального бюджета, через который и сейчас покрывается дефицит ПФР. При этом министерство не планирует никаких изменений в самой структуре социального и пенсионного обеспечения. «Маневр отстроен полностью на текущей системе», — отметил замглавы Минфина.

13 марта глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22 процентов. В министерстве считают, что такой маневр заставит работодателей отказаться от серых зарплат и сделает российских экспортеров более конкурентоспособными на мировом рынке.

В тот же день глава Минтруда Максим Топилин заявил, что снижение ставки страховых взносов до 22 процентов не приведет к легализации теневого сектора, но потребует увеличения трансферта в ПФР.

Сейчас общий размер страховых взносов в России составляет 30 процентов от зарплаты работника: 22 процента работодатель платит в Пенсионный фонд, 5,1 процента — на обязательное медицинское страхование, и 2,9 процента — на социальное страхование.