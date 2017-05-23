Финансы
 

Всемирный банк спрогнозировал падение уровня бедности в России

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В ближайшие три года Всемирный банк ожидает снижения уровня бедности в России. Такой прогноз содержится в докладе «Экономика России: от рецессии к восстановлению».

«В базовом варианте прогноза нефтяных цен доля бедного населения сокращается в 2017 году до 13 процентов — с 13,5 процента в 2016 году, и продолжает сокращаться в 2018-2019 годах до 12,3 и 11,6 процента соответственно», — отмечается в докладе.

На снижение уровня бедности влияют падение темпов инфляции, возобновление роста доходов и потребления. При этом сокращение доли малообеспеченных граждан произойдет даже несмотря на рост или падение цен на нефть на 15 процентов, считают во Всемирном банке.

Ранее 23 мая Минтруд России сообщил, что уже два года подряд самые высокие зарплаты наблюдаются в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной.

2 мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего.

В середине марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работают 4,9 миллиона человек, отмечала она.

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума имели 19,8 миллиона россиян, что превышает показатель 2015-го на 300 тысяч человек.

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