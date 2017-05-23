Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

В России уже два года подряд самые высокие зарплаты наблюдаются в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной. Об этом сообщает RT cо ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты.

В прошлом году средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 рублей. Занятые в сельскохозяйственном производстве получают в среднем 21 445 рублей.

При этом, по информации Росстата, в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей. Таким образом, финансисты зарабатывают почти вдвое больше, чем в среднем по стране, а аграрии — почти вдвое меньше.

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В 2015 году распределение доходов было таким же. Средняя зарплата в финансовой отрасли составляла 69 480 рублей, а в сельскохозяйственной — 19 455 рублей.

В апреле Росстат сообщал, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году достигло 19,8 миллиона человек. За год доля бедных в общей численности населения увеличилась с 13,3 до 13,5 процента. При этом прожиточный минимум в IV квартале 2016 года равнялся 9691 рублю, средний доход на душу населения — 35 973 рублям.