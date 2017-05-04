Половина опрошенных в ходе исследования ВШЭ россиян ощущает себя бедными

Исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) «Факторы абсолютной и субъективной бедности в современной России» выявило, что число россиян, называющих себя бедными, — втрое выше официальной статистики. Выдержки из научной работы приводит «Коммерсантъ».

Так, бедными себя назвали 50,3 процента россиян, в то время как по данным Росстата таких — всего 13,5 процентов. При этом половина малоимущих не воспринимает себя таковыми, а треть небедных россиян ошибочно приписывает себе обратное, установили ученые.

В исследовании разделяется объективная бедность, характеризующаяся низкой зарплатой, и субъективная, к которой приводят наличие в семье несовершеннолетних детей и отсутствие собственного жилья. Отмечается, что бедными себя чаще всего называют люди со средним специальным образованием, особенно женщины.

При этом среди пожилых людей меньше всего субъективно бедных людей. Ученые объяснили это определяющим для осознания себя малоимущим фактором несоответствия между желаниями и реальностью, свойственным молодому поколению.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.