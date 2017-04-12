Россияне обозначили черту бедности в 15,5 тысячи рублей

Россияне считают чертой бедности средний уровень дохода в 15 506 рублей на члена семьи. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил ВЦИОМ со ссылкой на результаты опроса. В 2015 году этим показателем была сумма в 11 173 рубля.

В Москве и Санкт-Петербурге опрошенные сочли бедными людей с доходом ниже 21 681 рубля, а в сельской местности — 12 478 рублей.

При этом 29 процентов респондентов заявили, что денег им хватает только на еду, а покупка одежды затруднительна, 39 процентам опрошенных хватает средств на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели является проблемой. Около двух процентов могут позволить себе машину, квартиру, дачу и многое другое, а шесть процентов говорят, что денег не хватает даже на еду.

11 апреля в Международной организации труда сообщили, что в 2017 году оклады россиян могут вырасти на 2-3 процента. По мнению главы Минтруда Максима Топилина, реальные доходы за январь-февраль нынешнего года выросли на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бедность, которая сейчас фиксируется в России, является уникальной, поскольку это бедность работающего населения, считает вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году достигло 19,8 миллиона человек. В четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум в России составлял 9691 рубль.