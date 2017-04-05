Число бедных в России выросло до 19,8 миллиона человек

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году достигло 19,8 миллиона человек. По сравнению с 2015 годом, оно выросло на 1,5 процента. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

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За год доля бедных в общей численности населения увеличилась с 13,3 до 13,5 процента. При этом прожиточный минимум в IV квартале 2016 года равен 9691 рублю, средний доход на душу населения — 35 973 рублям.

20 марта в беседе с «Лентой.ру» бывший замглавы Минэкономразвития назвал неэффективный труд одной из главных проблем России. «Издержки на труд у нас очень высоки. Ситуация такая: у нас зарплаты маленькие, а производительность труда процентов на 30-40 ниже, чем эти зарплаты. Но факт есть факт — даже при таких низких зарплатах эффективность труда у нас очень низкая. Получается порочный круг. И зарплаты низкие, и работа плохая», — отметил он.

Согласно опросу РАНХиГС, результаты которого были опубликованы в середине марта, почти 40 процентам населения России денег хватает только на еду.

По мнению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, бедность, которая сейчас фиксируется в России, является уникальной, поскольку это бедность работающего населения.



