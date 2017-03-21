Голодец попросила Путина повысить МРОТ

Вице-премьер России Ольга Голодец обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение повысить минимальный размер оплаты труда, сообщает «Интерфакс». «Повышение МРОТ сразу даст нам вывод из нашей системы самых низкопроизводительных рабочих мест», — сказала она.

Голодец добавила, что правительство готово оказать содействие тому, чтобы люди, занимающие низкопроизводительные рабочие места, были заблаговременно переобучены и не почувствовали никаких сложностей.

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На минувшей неделе Голодец обратила внимание на то, что почти 5 миллиона человек в России работают, но остаются при этом за чертой бедности. Она назвала такую бедность уникальной.

20 марта в беседе с «Лентой.ру» бывший замглавы Минэкономразвития, директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев назвал неэффективный труд одной из главных проблем России. «Издержки на труд у нас очень высоки. Ситуация такая: у нас зарплаты маленькие, а производительность труда процентов на 30-40 ниже, чем эти зарплаты. Но факт есть факт — даже при таких низких зарплатах эффективность труда у нас очень низкая. Получается порочный круг. И зарплаты низкие, и работа плохая», — отметил эксперт.