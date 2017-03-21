Финансы
 

Российский рынок труда назвали ненормальным

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За последние 20 лет в России сложилась специфическая модель рынка труда, сильно отличающаяся от нормы, которая наблюдается в развитых странах. Он приспосабливается к колебаниям экономики за счет изменения зарплат, а не за счет изменения уровня безработицы. Соответствующий вывод содержится в докладе «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения», подготовленном Центром стратегических разработок и Высшей школой экономики. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Когда в других странах случается экономический кризис, политики и экономисты с ужасом смотрят, как падает занятость и вследствие этого растут показатели безработицы. В России ничего подобного не случается — здесь режут, задерживают и даже не выплачивают зарплаты, но не пытаются увольнять», — сказано в аннотации к докладу.

Такая закономерность прослеживается на всех этапах новейшей истории России, вне зависимости от состояния экономики, утверждают эксперты.

«В кризисных ситуациях заработная плата входит в режим свободного падения, не встречая на этом пути особых препятствий. А наличие значительной переменной составляющей (в виде разного рода премий и бонусов) делает ее гибкой и вверх, и вниз. (...) Такая модель создает проблему так называемых работающих бедных, поскольку сохраняет низкооплачиваемые рабочие места и стимулирует неформальную занятость. Но все это является частью цены за высокую занятость и низкую безработицу», — говорится в докладе ЦСР и ВШЭ.

20 марта в беседе с «Лентой.ру» бывший замглавы Минэкономразвития, директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев назвал неэффективный труд одной из главных проблем России. «Издержки на труд у нас очень высоки. Ситуация такая: у нас зарплаты маленькие, а производительность труда процентов на 30-40 ниже, чем эти зарплаты. Но факт есть факт — даже при таких низких зарплатах эффективность труда у нас очень низкая. Получается порочный круг. И зарплаты низкие, и работа плохая», — отметил эксперт.

Неделей ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что российская бедность является уникальной, так как это бедность работающего населения.

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