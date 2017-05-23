В Госдуме сочли уникальной разницу между доходами крестьян и финансистов

Четырехкратная разница в доходах между работниками финансовой сферы и сельского хозяйства является уникальным явлением. Об этом во вторник, 23 мая, в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Ситуация, когда в сегменте экономики, где люди кормят страну, наполняют полки магазинов, самый низкий доход, — уникальная. В условиях санкций и повышенного спроса на отечественные продукты питания они, наоборот, должны быть на первом месте», — полагает парламентарий.

В то же время Нилов считает текущее положение закономерным. «Это неудивительно, учитывая политику государства в сельском хозяйстве. У нас почему-то постоянно убивают скот из-за болезней. Производителей загоняют в торговые сети, ликвидируют рынки. В результате у нас на прилавках чеснок из Китая, картофель из Израиля и Египта», — сказал он.

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Нилов добавил, что финансисты зачастую делают «деньги из воздуха, на спекуляциях, посреднических услугах, иногда используя инсайдерскую информацию». «Это не скотину выращивать, а переставлять цифры в компьютере», — резюмировал он.

Согласно опубликованным Минтрудом данным, в прошлом году средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 рублей. Занятые в сельскохозяйственном производстве получают в среднем 21 445 рублей.

В 2015 году распределение доходов было почти таким же. Средняя зарплата в финансовой отрасли составляла 69 480 рублей, а в сельскохозяйственной — 19 455 рублей.