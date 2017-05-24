От кризиса в России сильнее всего пострадали чиновники

Сильнее всего от кризиса пострадали работники государственного управления, образования, здравоохранения и строительства. Соответствующая информация содержится в докладе «2016: социально-экономическое положение населения — продолжающийся кризис или новая реальность?», подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

С 2014 по 2016 год зарплата чиновников выросла на 2,8 процента в номинальном выражении. Инфляция при этом составила 19 процентов. В сфере образования заработные платы выросли на 8,8 процента, в строительстве — на 10 процентов, в медицине — на 10,3 процента.

В докладе сказано, что дополнительный приток работающих бедных частично произошел именно среди работников бюджетного сектора. «Практически отсутствие роста заработных плат у чиновников объясняется действующим мораторием на повышение заработных плат», — отмечают авторы исследования.

В меньшей степени от кризиса пострадали работники рыболовной отрасли (прирост зарплат на 44 процента за два года), сельского хозяйства (плюс 20,3 процента), добычи полезных ископаемых (18,4 процента) и обрабатывающей промышленности (17,5 процента).

Также в РАНХиГС констатировали, что средняя зарплата в России в 2016 году составила 36 746 рублей. В реальном выражении это на 0,7 процента выше, чем в 2015 году.

Ранее, 23 мая, Минтруд сообщил, что в России уже два года подряд самые высокие зарплаты наблюдаются в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной: 78 311 рублей и 21 445 рублей соответственно. В Госдуме такой разрыв в доходах назвали уникальным явлением.