В Госдуме озаботились массовой утечкой российских пилотов

Депутаты Госдумы направили запрос министру транспорта Максиму Соколову в связи с появлением информации о массовых увольнениях российских пилотов из-за переезда на работу в Азию. Об этом «Интерфаксу» в пятницу, 9 июня, заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Сегодня мы направили запрос в Минтранс в связи с сообщениями об утечке кадров из российских авиакомпаний. Мы просим объяснить причину такой ситуации и сообщить о мерах, предпринимаемых для снижения подобных тенденций», — сообщил он.

Кроме Минтранса соответствующий запрос направлен комитетом и в профсоюз, представляющий интересы летчиков.

Ранее 9 июня стало известно о том, что с 2014 года Россию покинули более 300 специалистов высшей квалификации. Из них около сотни командиров воздушного судна (КВС) и инструкторов уехали на работу в Китай. Ситуация усугубляется тем, что еще 400 пилотов находятся в процессе трудоустройства.

Российских пилотов за границей привлекает более высокий оклад. Средняя зарплата пилота в Китае составляет от 17 до 25 тысяч долларов в месяц (968 тысяч — 1,42 миллиона рублей). В России в настоящее время второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, КВС — 470 тысяч, инструктор — более 500 тысяч рублей.

