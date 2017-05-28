«Иркут» рассказал о летчиках-испытателях нового авиалайнера

Впервые поднявшийся в воздух 28 мая 2017 года авиалайнер МС-21 пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Героев России Олега Кононенко и Романа Таскаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации. Ранее оба пилота принимали участие в испытаниях большого числа разнообразных военных и гражданских самолетов.

Старший летчик-испытатель ОКБ имени Яковлева, летчик испытатель 1-го класса, военный летчик 1-го класса Олег Олегович Кононенко родился в Ростове-на-Дону в семье летчика-испытателя Олега Григорьевича Кононенко. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище в 1984 году, проходил службу в ВВС СССР и России, уволился в 1993 году, капитан запаса. С 1993 года на испытательной работе в ОКБ имени Яковлева, в 2000 году окончил школу летчиков-испытателей.

Освоил более 25 типов самолетов. Участник четырех международных экспедиций по исследованию верхних слоев атмосферы на самолете М-55 «Геофизика» в районах Северного полюса, Южной Америки, экваториальных вод Атлантики и Тихого океана. Ведущий летчик-испытатель самолета Як-130. В 2010 году указом президента России Дмитрия Медведева удостоен звания Героя России с вручением медали Золотая Звезда.

Заместитель генерального директора ОКБ имени Яковлева по летным испытаниям, заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев родился в 1954 году в городе Хилок Читинской области. Занимался планерным и парашютным спортом в Читинском аэроклубе. В 1975 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище, служил в ВВС СССР до 1981 года. В 1983 году окончил школу летчиков-испытателей, поступил на испытательную работу в ОКБ имени Микояна.

Принимал участие в испытаниях самолетов МиГ-29, -29УБ, -29М, -29К, -31, 31М, МиГ-АТ. Испытывал систему дозавправки в воздухе самолетов МиГ-25РБ, МиГ-25ПД, МиГ-31 и МиГ-29К. В 1995 году установил рекорд высоты полета на МиГ-29. Неоднократно «спасал» самолеты во время испытаний, в частности в 1997 году успешно посадил самолет МиГ-АТ с частично разрушившимся в полете хвостовым оперением. В 1992 году указом президента России Бориса Ельцина удостоен звания Героя России с вручением медали Золотая Звезда. Кавалер орденов Мужества и Трудового Красного знамени.

Первый полет среднемагистрального авиалайнера МС-21-300 прошел в Иркутске 28 мая 2017 года. Как сообщили представители «Иркута», машина успешно выполнила программу первого полета, подтвердив заявленные характеристики.