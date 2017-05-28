Рогозин доложил Путину о первом полете лайнера MC-21

Вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о первом полете нового пассажирского лайнера MC-21. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет», — сказал пресс-секретарь главы государства. По его словам, Путин поздравил коллектив компании-производителя с этим событием.

Рогозин также опубликовал в своем Facebook фотографии с места испытаний.

Из сборочного цеха первый летный экземпляр самолета вышел в начале мая.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Лайнер способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров. В конце 2018-го или начале 2019 года первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».

