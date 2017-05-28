Мантуров понадеялся на продажу тысячи самолетов МС-21 за 20 лет

Поставки новейшего российского пассажирского лайнера МС-21 могут составить тысячу единиц до 2037 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

«Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволят выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года», — сказал Мантуров.

По его словам, российский самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12-15 процентов по сравнению с лайнерами аналогичного класса, и на 6-7 процентов, если сравнивать с их модернизированными версиями.

28 мая лайнер МС-21 совершил свой первый полет. Как говорится в сообщении компании-производителя «Иркут», продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 километров в час.

«План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом», — говорится в сообщении компании.

После завершения полета летчик-испытатель Олег Кононенко, пилотировавший лайнер, заявил, что полетное задание выполнено полностью. «Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено», — приводятся его слова в пресс-релизе «Иркута».

Президент корпорации Олег Демченко заявил, что в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 000 новых лайнеров.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Лайнер способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов, из них на 185 машин заключены твердые (проавансированные) контракты. В конце 2018-го или начале 2019 года первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».