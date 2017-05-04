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Первый самолет МС-21 вышел из сборочного цеха

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Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на авиационном заводе корпорации «Иркут». Об этом в четверг, 4 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По информации издания, МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний, и начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету. Лайнер, заявленный как конкурент Boeing-737 MAX и Airbus A320neo, должен был подняться в воздух в феврале-марте 2017 года, однако срок был отодвинут.

В октябре 2016 стало известно, что на поддержку продаж МС-21 до 2025 года потребуется около 200 миллиардов рублей. Почти 100 миллиардов нужно в качестве субсидий лизинговым компаниям для того, чтобы они устанавливали на МС-21 конкурентоспособную процентную ставку, еще 75 миллиардов пойдет производителю лайнера на создание системы послепродажного техобслуживания и гарантию остаточной стоимости.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Воздушное судно способно взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров. В конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».

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