Эрдоган призвал турецких промышленников покупать МС-21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецких промышленников нарастить поставки самолетов МС-21 из России, а также увеличить количество авиарейсов между двумя странами. Такое заявление турецкий лидер сделал в пятницу, 10 марта, в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Первое, что я хочу сказать, что необходимо увеличить частоту полетов между нашими странами и сделать ее просто неограниченной, безлимитной», — уточнил турецкий лидер.

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В ноябре 2016 года сообщалось о том, что первый испытательный полет нового российского лайнера МС-21 состоится в феврале-марте 2017 года.

В октябре 2016 стало известно, что на поддержку продаж МС-21 до 2025 года потребуется около 200 миллиардов рублей. Почти 100 миллиардов нужно в качестве субсидий лизинговым компаниям для того, чтобы они устанавливали на МС-21 конкурентоспособную процентную ставку, еще 75 миллиардов пойдет производителю лайнера — корпорации «Иркут» — на создание системы послепродажного техобслуживания и гарантию остаточной стоимости.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Машина претендует на ту же коммерческую нишу, что и Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. Воздушное судно способно взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров.