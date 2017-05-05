Китайский конкурент МС-21 впервые поднялся в воздух

В Китае начался дебютный тестовый полет первого национального пассажирского лайнера C919, который составит конкуренцию Boeing, Airbus и разрабатываемому в России МС-21. Прямую трансляцию ведет CCTV, передает РИА Новости.

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Самолет поднялся в воздух в 14:00 по местному времени (9:00 мск) из аэропорта Пудун в Шанхае. Предполагается, что полет продлится более часа. В ходе него лайнер должен подняться на высоту в три тысячи метров.

Разработкой C919 занимается Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Лайнер был представлен публике в 2015 году.

Самолет способен перевозить более 150 пассажиров на расстояние свыше пяти тысяч километров и позиционируется как конкурент Airbus A320 и Boeing 737. Кроме того, самолет занимает ту же нишу, что и разрабатываемый в настоящее время российским концерном «Иркут» пассажирский МС-21, серийное производство которого намечено на 2017 год.