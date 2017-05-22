Пилота United Airlines арестовали за кастрацию трансгендера

Пилота компании United Express, которая является частью United Airlines, Джеймса Пеннингтона (James Pennington) арестовали за проведение незаконной операции по удалению яичка трансгендерной женщине. Об этом сообщает abc7.

Сообщается, что инцидент произошел в Денвере (штат Колорадо). 57-летний пилот провел операцию в квартире женщины с помощью армейского хирургического набора. Процедура заняла у Пеннингтона полтора часа. Примерно через три часа после ее завершения жена оперируемой позвонила в службу спасения из-за того, что кровотечение из раны не останавливалось. Женщину доставили в больницу, однако пришить яичко обратно не удалось.

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Полиция арестовала Пеннингтона по подозрению в нападении с причинением телесных повреждений. В заявлении правоохранителей уточняется, что у него не было действующей лицензии врача. Имеет ли он медицинское образование — неизвестно. Пилот был отстранен от полетов.

За последние месяцы United Airlines часто попадала на страницы СМИ. В начале мая с рейса перевозчика сняли пару с двумя маленькими детьми после конфликта вокруг места. В апреле с применением силы салон лайнера заставили покинуть другого пассажира. Этот инцидент снизил капитализацию United Airlines более чем на 750 миллионов долларов.

